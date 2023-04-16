Италия передала Украине около 20 самоходок M109L, сообщили СМИ

Поезд с орудиями прошел в субботу через вокзал северного города Удине.
Пассажиры на станции сняли видеоролик, на котором гусеничные гаубицы проезжают мимо станции на железнодорожных платформах. Состав двигался на малой скорости — около пяти-десяти километров в час. На установках не было ни опознавательных знаков, ни номеров.
Corriere определила их модель как M109L и отметила, что несколько подобных гаубиц уже передали Киеву в октябре прошлого года.
Министр без портфеля по связям с парламентом Лука Чириани в эфире новостного телеканала RAinews24 подтвердил, что партия САУ направляется на Украину. По его словам, они входят в пакет военной помощи, одобренный предыдущим правительством Марио Драги, которое находилось у власти до октября прошлого года.
В январе итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение в 2023 году предоставления разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. В феврале правительство одобрило очередной, шестой пакет военной помощи Киеву. Конкретное его содержание остается засекреченным, однако, по информации итальянских изданий, в последний вошли система ПВО и беспилотники, а ранее — тяжелая бронетехника и крупнокалиберная артиллерия.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.