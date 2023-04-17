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Спецоперация на Украине
00:39 (мск), источник: ТАСС

В США заявили об обсуждении с союзниками возможности передачи активов России Украине

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что Россия должна заплатить за восстановление Украины, Вашингтон обсуждает со своими партнерами, каким образом можно использовать для этого замороженные на Западе российские госактивы. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в вышедшем в эфир в воскресенье интервью телеканалу CNN.

Источник: AFP 2022

«Мы обсуждаем это с нашими партнерами, — сказала она в ответ на вопрос о возможности использования госактивов РФ, — однако есть юридические препятствия относительно того, что мы можем делать с замороженными российскими активами».

Йеллен добавила, что мировое сообщество ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность по восстановлению Украины.

На этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «бандитские действия» западных стран по отношению к активам России не получается упаковать в нормы международного права, все попытки это легитимизировать обречены на провал.

Он также заверил, что Кремль посмотрит, как Запад будет действовать дальше.

Ранее немецкая газета Die Welt со ссылкой на неопубликованный документ Еврокомиссии (ЕК) сообщила, что эксперты ЕК пришли к заключению, что с юридической точки зрения активы Банка России нельзя просто так передать Украине, несмотря на политическую волю европейского руководства, слишком высоки правовые барьеры. ЕК предлагает инвестировать замороженные активы ЦБ РФ в европейские гособлигации, а проценты использовать для выплат Киеву. Она оценивает доходность по таким облигациям в 2,6% в год. Юридическая служба ЕС пока не смогла ответить на вопрос, что делать, если Евросоюз при определенном развитии ситуации потеряет вложенные средства.

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