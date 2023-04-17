Шойгу доложил Путину об учениях на Тихоокеанском флоте

«В соответствии с вашим решением с 14 апреля проводится внезапная проверка Тихоокеанского флота. К ней привлечено свыше 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов», — сказал он.
Шойгу добавил, что силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач. «С ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, отрабатываются вопросы межвидового взаимодействия», — отметил министр обороны РФ.
«Дежурными противолодочными силами проведен поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. Морская авиация Тихоокеанского флота рассредоточена на оперативных аэродромах. Самолеты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы», — заключил Шойгу.
По его словам, сейчас проводится второй этап проверки. Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря, выполняя задачи боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки.
«Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Для обозначения противника привлекаются самолеты морской авиации», — сказал министр.
В свою очередь силы Тихоокеанского флота, отметил министр, проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок условного противника, а также осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням. «По завершении проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации», — проинформировал Шойгу.
«Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника», — добавил глава Минобороны.
По словам министра обороны, ТОФ с 18 апреля приступит к завершающему этапу проверки на Дальнем Востоке. Корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков, сообщил Шойгу.
«Слушаю, Сергей Кужугетович. Вы хотели [доложить] по учениям, да? На Тихоокеанском флоте», — сказал глава государства, начиная беседу.
Путин выразил благодарность организаторам учений, отметив, что первый этап внезапной проверки на Тихоокеанском флоте прошел на очень высоком уровне.