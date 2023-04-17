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10:17 (мск), источник: ТАСС

Шойгу доложил Путину об учениях на Тихоокеанском флоте

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Свыше 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей, в том числе 12 подводных лодок, принимают участие во внезапной проверке Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с вашим решением с 14 апреля проводится внезапная проверка Тихоокеанского флота. К ней привлечено свыше 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов», — сказал он.

Начало проверки

Шойгу добавил, что силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач. «С ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, отрабатываются вопросы межвидового взаимодействия», — отметил министр обороны РФ.

«Дежурными противолодочными силами проведен поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. Морская авиация Тихоокеанского флота рассредоточена на оперативных аэродромах. Самолеты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы», — заключил Шойгу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй этап проверки

По его словам, сейчас проводится второй этап проверки. Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря, выполняя задачи боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки.

«Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Для обозначения противника привлекаются самолеты морской авиации», — сказал министр.

В свою очередь силы Тихоокеанского флота, отметил министр, проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок условного противника, а также осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням. «По завершении проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации», — проинформировал Шойгу.

«Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника», — добавил глава Минобороны.

Завершающий этап

По словам министра обороны, ТОФ с 18 апреля приступит к завершающему этапу проверки на Дальнем Востоке. Корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков, сообщил Шойгу.

Оценка президента

«Слушаю, Сергей Кужугетович. Вы хотели [доложить] по учениям, да? На Тихоокеанском флоте», — сказал глава государства, начиная беседу.

Путин выразил благодарность организаторам учений, отметив, что первый этап внезапной проверки на Тихоокеанском флоте прошел на очень высоком уровне.

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