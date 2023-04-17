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12:31 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: контрнаступление Украины назначили на 30 апреля

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. США и союзники готовят Украину к наступлению, которое запланировано на 30 апреля, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы.

Спецоперация на Украине
Источник: Ministry of Defense of Ukraine

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС передавало, что европейские союзники Украины не ожидают существенного прорыва от возможного контрнаступления Киева.

«Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля», — сообщает издание со ссылкой на документы.

Как отмечается в материале, США и союзники «смотрят в будущее» и заняты подготовкой Украины к весеннему контрнаступлению.

Премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинских войск начнется «в ближайшее время».

В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в «российских проправительственных телеграм-каналах». Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.

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