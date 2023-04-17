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13:37 (мск), источник: ТАСС

Песков объяснил слова Путина о возможности использования сил ВМФ на разных направлениях

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Слова президента России Владимира Путина на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу о возможности использования сил Военно-морского флота (ВМФ) Вооруженных сил РФ на разных направлениях обусловлены ситуацией с неспокойным окружением страны по многим направлениям.

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«Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами. Мы все с вами хорошо знаем географию этих региональных конфликтов. Именно вот об этом шла речь», — пояснил представитель Кремля слова Путина.

Он сообщил, что Путин встречался с Шойгу в воскресенье и понедельник: «Вчера, собственно, встречался Путин тоже с Шойгу, и сегодня [министр] был на докладе. [Говорили] о внезапной проверке [ТОФ] на Дальнем Востоке, президент выслушал доклад министра обороны».

Путин на встрече с Шойгу отметил, что, кроме всего прочего, силы флота в отдельных его компонентах, «безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях» и попросил министра иметь это в виду.

В остальном, как сообщил Песков, у главы государства на понедельник запланированы непубличные мероприятия, он работает в Кремле.

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