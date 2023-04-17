Песков объяснил слова Путина о возможности использования сил ВМФ на разных направлениях

«Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами. Мы все с вами хорошо знаем географию этих региональных конфликтов. Именно вот об этом шла речь», — пояснил представитель Кремля слова Путина.
Он сообщил, что Путин встречался с Шойгу в воскресенье и понедельник: «Вчера, собственно, встречался Путин тоже с Шойгу, и сегодня [министр] был на докладе. [Говорили] о внезапной проверке [ТОФ] на Дальнем Востоке, президент выслушал доклад министра обороны».
Путин на встрече с Шойгу отметил, что, кроме всего прочего, силы флота в отдельных его компонентах, «безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях» и попросил министра иметь это в виду.
В остальном, как сообщил Песков, у главы государства на понедельник запланированы непубличные мероприятия, он работает в Кремле.