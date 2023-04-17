Москалькова помогла аннулировать почти 250 ошибочных призывов по частичной мобилизации

«Поступило 10 817 обращений от семей участников СВО. Многим уже оказана поддержка. Также были аннулированы 245 ошибочных призывов в рамках частичной мобилизации», — написала Москалькова на своей странице в социальной сети.
Кроме того, она сообщила, что из 18 тысяч обращений от эвакуированных удалось помочь более чем девяти тысячам гражданам.
Как отметила уполномоченный, более 19 тысяч обращений поступило в аппарат по текущим проблемам граждан — о нарушении социально-экономических прав, по вопросам содержания в местах лишения свободы, по медобслуживанию и другим жизненным ситуациям. «Удалось оказать адресную помощь 13 715 гражданам по восстановлению нарушенных прав», — подчеркнула Москалькова.