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14:25 (мск), источник: РАПСИ

Москалькова помогла аннулировать почти 250 ошибочных призывов по частичной мобилизации

МОСКВА, 17 апр — РАПСИ. Более 10 тысяч обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой от семей участников спецоперации (СВО), сообщила российский федеральный омбудсмен.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Поступило 10 817 обращений от семей участников СВО. Многим уже оказана поддержка. Также были аннулированы 245 ошибочных призывов в рамках частичной мобилизации», — написала Москалькова на своей странице в социальной сети.

Кроме того, она сообщила, что из 18 тысяч обращений от эвакуированных удалось помочь более чем девяти тысячам гражданам.

Как отметила уполномоченный, более 19 тысяч обращений поступило в аппарат по текущим проблемам граждан — о нарушении социально-экономических прав, по вопросам содержания в местах лишения свободы, по медобслуживанию и другим жизненным ситуациям. «Удалось оказать адресную помощь 13 715 гражданам по восстановлению нарушенных прав», — подчеркнула Москалькова.

Следите за развитием темыЧастичная мобилизация
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