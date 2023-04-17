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13:48 (мск), источник: ТАСС

Встреча Путина и Шойгу и перспективы продления зерновой сделки. Темы брифинга Пескова

Встреча президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, перспективы продления зерновой сделки стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О встрече Путина и Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу был на докладе у Путина и в воскресенье, и в понедельник. Обсуждалась внезапная проверка Тихоокеанского флота.

Слова президента о возможности использования сил флота ВС РФ на разных направлениях обусловлены неспокойным окружением России. «Мы все с вами хорошо знаем географию этих региональных конфликтов. Именно вот об этом шла речь».

Путин и Шойгу на встрече в понедельник не обсуждали ситуацию с Артемовском (украинское название — Бахмут), в том числе возможность его взятия.

О декларациях чиновников

Кремлю неизвестно о якобы пропаже с сайтов некоторых министерств деклараций о доходах чиновников за прошлые годы. «Здесь нужно обращаться в каждое конкретно взятое министерство и спрашивать, почему принималось такое решение».

«Что касается непубликации этих данных в этом году, да, документ [указ президента] содержит эти формулировки». Сотрудники Кремля сдали декларации в установленное время, они изучаются, но их публикация не предусмотрена.

Антикоррупционная работа в РФ продолжается, декларации о доходах чиновников изучаются компетентным органом.

О протесте Японии из-за учений РФ в районе Курил

Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом.

О продлении зерновой сделки

Дальнейшие перспективы зерновой сделки по-прежнему не столь радужны. «К сожалению, ситуация с исправлением положения дел по второй части этих договоренностей по-прежнему не имеет тенденции к улучшению».

О приговоре Кара-Мурзе

«Вы знаете, что мы никогда не комментируем судебные решения. Не будем это делать и на сей раз».

О переходе новых регионов РФ на московское время

«Я думаю, прежде всего географический [смысл решения]. И конечно, даже если это не подразумевалось, с нашей точки зрения, [в переходе на московское время есть] символизм — и это очень правильно».

Об утечках секретных документов Пентагона

США никогда не оставляли попыток вести разведдеятельность в РФ. «Это встречает соответствующее противодействие с нашей стороны. В данном случае наши спецслужбы выполняют свою работу».

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