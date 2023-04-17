Встреча Путина и Шойгу и перспективы продления зерновой сделки. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу был на докладе у Путина и в воскресенье, и в понедельник. Обсуждалась внезапная проверка Тихоокеанского флота.
Слова президента о возможности использования сил флота ВС РФ на разных направлениях обусловлены неспокойным окружением России. «Мы все с вами хорошо знаем географию этих региональных конфликтов. Именно вот об этом шла речь».
Путин и Шойгу на встрече в понедельник не обсуждали ситуацию с Артемовском (украинское название — Бахмут), в том числе возможность его взятия.
Кремлю неизвестно о якобы пропаже с сайтов некоторых министерств деклараций о доходах чиновников за прошлые годы. «Здесь нужно обращаться в каждое конкретно взятое министерство и спрашивать, почему принималось такое решение».
«Что касается непубликации этих данных в этом году, да, документ [указ президента] содержит эти формулировки». Сотрудники Кремля сдали декларации в установленное время, они изучаются, но их публикация не предусмотрена.
Антикоррупционная работа в РФ продолжается, декларации о доходах чиновников изучаются компетентным органом.
Дальнейшие перспективы зерновой сделки по-прежнему не столь радужны. «К сожалению, ситуация с исправлением положения дел по второй части этих договоренностей по-прежнему не имеет тенденции к улучшению».
«Вы знаете, что мы никогда не комментируем судебные решения. Не будем это делать и на сей раз».
«Я думаю, прежде всего географический [смысл решения]. И конечно, даже если это не подразумевалось, с нашей точки зрения, [в переходе на московское время есть] символизм — и это очень правильно».
США никогда не оставляли попыток вести разведдеятельность в РФ. «Это встречает соответствующее противодействие с нашей стороны. В данном случае наши спецслужбы выполняют свою работу».