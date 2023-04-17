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16:32 (мск), источник: © РИА Новости

МИД назвал передачу Чехией марокканских танков Украине вопиющим фактом

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила передачу Украине находившихся на модернизации в Чехии марокканских танков, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность», — отметила дипломат.

По имеющимся данным, еще до начала спецоперации Марокко заключило контракт с чешской компанией «Экскалибур Арми» на модернизацию 130 танков Т-72Б, приобретенных в 1999—2001 годах в Белоруссии. После завершения работ стране вернули лишь 56 боевых машин.

Оставшаяся бронетехника в количестве 74 штук была фактически экспроприирована чешской стороной для последующей переправки в зону боевых действий на Украине.

Мария Захарова
официальный представитель МИД

Дипломат добавила, что марокканцев поставили перед фактом и сделали виноватыми перед Минском из-за нарушения обязательства не передавать танки третьим странам без согласия поставщика.

Кильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Чехии перед Украиной в 566 миллионов евро. Премьер-министр страны Петр Фиала уточнил, что Прага передала Киеву 89 танков, 226 единиц бронетехники и 39 гаубиц.

В апреле глава Минобороны Яна Чернохова сообщила, что Прага планирует оказать военную помощь Украине еще на 600−700 миллионов крон (около 28−32 миллионов долларов).

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