МИД назвал передачу Чехией марокканских танков Украине вопиющим фактом

«Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность», — отметила дипломат.
По имеющимся данным, еще до начала спецоперации Марокко заключило контракт с чешской компанией «Экскалибур Арми» на модернизацию 130 танков Т-72Б, приобретенных в 1999—2001 годах в Белоруссии. После завершения работ стране вернули лишь 56 боевых машин.
Дипломат добавила, что марокканцев поставили перед фактом и сделали виноватыми перед Минском из-за нарушения обязательства не передавать танки третьим странам без согласия поставщика.
Кильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Чехии перед Украиной в 566 миллионов евро. Премьер-министр страны Петр Фиала уточнил, что Прага передала Киеву 89 танков, 226 единиц бронетехники и 39 гаубиц.
В апреле глава Минобороны Яна Чернохова сообщила, что Прага планирует оказать военную помощь Украине еще на 600−700 миллионов крон (около 28−32 миллионов долларов).