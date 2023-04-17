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17:00 (мск), источник: ТАСС

NYT: НАТО готовится к возможным боевым действиям на своих границах

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. НАТО готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах после начала Россией специальной военной операции на Украине. Такое мнение выразила в понедельник газета The New York Times.

Спецоперация на Украине
Источник: NATO

«Самый дорогостоящий конфликт в Европе со времен холодной войны подтолкнул Организацию Североатлантического договора к полномасштабным усилиям по превращению в дееспособный военный альянс», — утверждает газета, подчеркивая, что подобный «сдвиг стал преобразующим для организации, которая годами пребывала в спячке».

По данным издания, НАТО переходит от стратегии «сдерживания путем возмездия» к «сдерживанию воспрещением».

На практике это означает размещение большего числа войск на границе с Россией, более глубокую интеграцию военных планов США и союзников, увеличение военных расходов и более детальные требования к союзникам с точки зрения состава вооруженных сил.

«НАТО не задумывалась всерьез о защите своей территории, однако теперь необходимо это делать», — приводит газета слова бывшего постпреда Соединенных Штатов при альянсе Иво Даалдера.

При этом чиновники НАТО признают, что у организации пока недостаточно сил, пригодных для развертывания на границе с РФ. По их подсчетам, альянс теоретически может призвать 13 корпусов численностью от 40 до 50 тыс. военнослужащих для участия в боевых действиях в случае необходимости, однако на практике эта цифра меньше. Поэтому Объединенным вооруженным силам НАТО в Европе под руководством американского генерала Кристофера Каволи необходимо выяснить, где будет выгоднее разместить уже доступные войска и одновременно обеспечить повышение боеготовности сил стран альянса, пишет газета.

Альянсу также предстоит решить ряд проблем в области логистики. По словам чиновника, даже снабжение Украины через Польшу сталкивается с серьезными затруднениями, такими как перегруженность грузового транспорта, нехватка железнодорожных вагонов, способных перевозить военную технику, а также необходимость получения разрешений на провоз оружия на границе каждой европейской страны, через которую проходят логистические цепочки.

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