Посол США отказалась приезжать в Госдуму для пояснений о биолабораториях

«Посольство США в Москве подтверждает, что мы отклонили приглашение Госдумы, адресованное послу Трейси, посетить заседание комиссии Государственной думы Российской Федерации», — сообщили в американской дипмиссии.
Как утверждают в посольстве, Соединенные Штаты «полностью соблюдают свои обязательства по Конвенции о биологическом оружии, нигде не разрабатывают и не обладают таким оружием», и Вашингтон уже «полностью развенчал» обвинения в свой адрес.
«Мы считаем этот процесс консультаций с Россией завершенным и закрытым. Больше нечего добавить или обсудить по этому вопросу», — указали в диппредставительстве.
О ее приглашении стало известно сегодня ранее. Также 13 апреля глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев писал в своем Telegram-канале, что обратился в МИД России с просьбой организовать встречу с Трейси «в стенах Государственной думы», ее ожидали на заседании комиссии нижней палаты парламента 18 апреля. «Хотим услышать пояснения в связи с неявкой замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Ранее мы приглашали г-жу Нуланд в связи с расследованием деятельности американских биолабораторий на Украине, но она от общения уклонилась», — пояснял Пискарев.
12 апреля Совет Федерации единогласно одобрил доклад парламентской комиссии «по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины». Его поддержали все 166 присутствующих на сессии сенаторов. В докладе более 200 страниц, главным его выводом является то, что «США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории», заявил сопредседатель комиссии, зампред СФ Константин Косачев. По его словам, «биологическое освоение территории Украины началось в 1993 г., когда на основании так называемой инициативы [американских] сенаторов [Сэмьюэла] Нанна и [Ричарда] Лугара было организовано системное проникновение американских специалистов, в том числе на объекты биобезопасности на территории бывшего Советского Союза».