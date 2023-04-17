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17:20 (мск), источник: Ведомости

Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака

Парламент Великобритании начал расследование в отношении премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу его декларации финансовых интересов. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Источник: AP 2022

Уточняется, что расследование началось 13 апреля. В расследовании процитирован параграф 6 Министерского кодекса, который регулирует поведение депутатов. В этом документе сказано, что депутаты всегда должны быть откровенны «в заявлении о любой соответствующей заинтересованности в любых действиях палаты или ее комитетов».

По информации Sky News, супруга Риши Сунака Акшата Мурти владеет акциями, которые принадлежат агентству по уходу за детьми. Как утверждают источники, расследование связано с тем, что она может получить бюджетную поддержку.

Риши Сунак стал новым премьером Великобритании в октябре 2022 г. Он остался единственным претендентом на пост премьер-министра страны после того, как спикер палаты общин Пенни Мордонт и бывший глава правительства Борис Джонсон отказались от дальнейшей борьбы за пост лидера. Король Карл III назначил его на должность и попросил сформировать новое правительство 25 октября. Ранее он занимал должность министра финансов. Помимо этого, Сунак стал первым представителем этнического меньшинства, который занял пост премьер-министра Великобритании.

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