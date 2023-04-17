Страны ЕС приостанавливают импорт украинского зерна. Чем недовольны в Европе

Министерство сельского хозяйства Словакии заявило, что «исчерпало все законные и компетентные варианты» для регулирования импорта из Украины при сохранении торговых «коридоров солидарности».
На прошлой неделе, 13 апреля, ведомство запретило перерабатывать и выпускать на рынок украинское зерно из-за обнаружения пестицидов в партии украинской пшеницы весом 1,5 тыс. тонны.
Пять стран ЕС предупредили о «серьезных трудностях»
После начала военных действий на Украине и временной блокировки черноморских портов Евросоюз отменил пошлины и тарифы на ввоз украинской сельхозпродукции, чтобы она могла поступать транзитом через ЕС на рынки Африки и Ближнего Востока. Однако в результате большое количество украинского зерна, более дешевого по сравнению с европейским, оказалось в странах Центральной Европы, что вызвало недовольство местных фермеров. На то, что зерно не попадает в страны назначения, сетовал и президент России Владимир Путин.
В январе 2023 года пять ближайших к Украине стран ― Польша, Венгрия Болгария, Румыния и Словакия — предупредили Еврокомиссию о «серьезных трудностях» из-за резкого роста импорта украинской сельхозпродукции.
Представители пяти стран отметили, что европейские производители и так пострадали от последствий боевых действий, в частности от роста цен на топливо, энергию и удобрения.
В число прочего авторы заявления предложили выплатить компенсации пострадавшим фермерам, «запечатать» пути поставок продукции с Украины, чтобы она достигала рынков назначения, не оставаясь на внутреннем рынке ЕС, а также помочь Киеву адаптироваться к требованиям Евросоюза.
Запрет Польши и Венгрии и реакция на него
15 апреля Польша и Венгрия ввели запрет на импорт украинской сельхозпродукции, который будет действовать до 30 июня 2023 года.
Власти обеих стран объяснили эти меры необходимостью защитить местных фермеров и национальные сельхозрынки.
Польские ограничения распространяются на зерно, крупы, сахар, фрукты и овощи, мясо, птицу, молоко и молочные продукты, яйца, продукты пчеловодства. Запрет касается и транзита украинского зерна в третьи страны.
Венгрия ограничила импорт украинского зерна, масличных культур и «некоторых других» сельскохозяйственных продуктов, не уточнив их список.
Еврокомиссия (ЕК) раскритиковала действия Польши и Венгрии, отметив, что торговая политика находится в исключительной компетенции Евросоюза, поэтому «односторонние действия неприемлемы».
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обвинило Варшаву в нарушении взаимных договоренностей, по которым пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до 1 июля 2023 должны идти через Польшу только транзитом.
«Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины», ― заявили в ведомстве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Польши показательным «с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии».
На фоне происходящего в начале апреля министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку.
В мирное время примерно 75% внешней торговли Украины проходило через порты, но после начала военных действий три крупнейших торговых порта ― Одесса, Южный и Черноморск ― оказались заблокированы.
В июле 2022 года Россия и Украина при содействии ООН и Турции заключили так называемую зерновую сделку, позволяющую украинским судам перевозить зерно по Черному морю через гуманитарный коридор.
Документ был заключен на 120 дней с возможностью автоматического продления на тот же срок при отсутствии возражений сторон. В марте 2023 года российские власти заявили о продлении сделки — но только на 60 дней. Российский МИД также выдвинул условия, невыполнение которых грозит выходом Москвы из сделки.
Речь идет о возобновлении работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и повторном подключении «Россельхозбанка» к системе SWIFT.
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