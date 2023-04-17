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18:20 (мск), источник: RTVi

Страны ЕС приостанавливают импорт украинского зерна. Чем недовольны в Европе

Словакия временно приостановила импорт зерна и «других отдельных продуктов» с Украины. Об этом объявил в фейсбуке (принадлежит Meta*) премьер-министр республики Эдуард Хегер. После Польши и Венгрии Словакия стала третьей страной Евросоюза, которая ввела подобные ограничения. Чем недовольны в Европе — в материале RTVI.

Источник: AP 2022

Министерство сельского хозяйства Словакии заявило, что «исчерпало все законные и компетентные варианты» для регулирования импорта из Украины при сохранении торговых «коридоров солидарности».

На прошлой неделе, 13 апреля, ведомство запретило перерабатывать и выпускать на рынок украинское зерно из-за обнаружения пестицидов в партии украинской пшеницы весом 1,5 тыс. тонны.

Источник: AP 2022

Пять стран ЕС предупредили о «серьезных трудностях»

После начала военных действий на Украине и временной блокировки черноморских портов Евросоюз отменил пошлины и тарифы на ввоз украинской сельхозпродукции, чтобы она могла поступать транзитом через ЕС на рынки Африки и Ближнего Востока. Однако в результате большое количество украинского зерна, более дешевого по сравнению с европейским, оказалось в странах Центральной Европы, что вызвало недовольство местных фермеров. На то, что зерно не попадает в страны назначения, сетовал и президент России Владимир Путин.

В январе 2023 года пять ближайших к Украине стран ― Польша, Венгрия Болгария, Румыния и Словакия — предупредили Еврокомиссию о «серьезных трудностях» из-за резкого роста импорта украинской сельхозпродукции.

Представители пяти стран отметили, что европейские производители и так пострадали от последствий боевых действий, в частности от роста цен на топливо, энергию и удобрения.

В число прочего авторы заявления предложили выплатить компенсации пострадавшим фермерам, «запечатать» пути поставок продукции с Украины, чтобы она достигала рынков назначения, не оставаясь на внутреннем рынке ЕС, а также помочь Киеву адаптироваться к требованиям Евросоюза.

Источник: AP 2022

Запрет Польши и Венгрии и реакция на него

15 апреля Польша и Венгрия ввели запрет на импорт украинской сельхозпродукции, который будет действовать до 30 июня 2023 года.

Власти обеих стран объяснили эти меры необходимостью защитить местных фермеров и национальные сельхозрынки.

Польские ограничения распространяются на зерно, крупы, сахар, фрукты и овощи, мясо, птицу, молоко и молочные продукты, яйца, продукты пчеловодства. Запрет касается и транзита украинского зерна в третьи страны.

Венгрия ограничила импорт украинского зерна, масличных культур и «некоторых других» сельскохозяйственных продуктов, не уточнив их список.

Еврокомиссия (ЕК) раскритиковала действия Польши и Венгрии, отметив, что торговая политика находится в исключительной компетенции Евросоюза, поэтому «односторонние действия неприемлемы».

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обвинило Варшаву в нарушении взаимных договоренностей, по которым пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до 1 июля 2023 должны идти через Польшу только транзитом.

«Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины», ― заявили в ведомстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Польши показательным «с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии».

На фоне происходящего в начале апреля министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку.

Источник: AP 2022

Зерновая сделка

В мирное время примерно 75% внешней торговли Украины проходило через порты, но после начала военных действий три крупнейших торговых порта ― Одесса, Южный и Черноморск ― оказались заблокированы.

В июле 2022 года Россия и Украина при содействии ООН и Турции заключили так называемую зерновую сделку, позволяющую украинским судам перевозить зерно по Черному морю через гуманитарный коридор.

Документ был заключен на 120 дней с возможностью автоматического продления на тот же срок при отсутствии возражений сторон. В марте 2023 года российские власти заявили о продлении сделки — но только на 60 дней. Российский МИД также выдвинул условия, невыполнение которых грозит выходом Москвы из сделки.

Речь идет о возобновлении работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и повторном подключении «Россельхозбанка» к системе SWIFT.

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