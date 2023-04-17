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17:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Военком Москвы: тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется в весенний призыв

Тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуг» начнется уже во время весеннего призыва, заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов и Минцифры говорили, что закон об электронных повестках не затронет текущий весенний призыв.

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«Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал “Госуслуги”, через смс-сообщения и в телефонном режиме. Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службы остался тот же самый», — сказал Локтев. Видео его выступления появилось в Telegram-канале «Говорит и показывает Москва».

Внесенные в Госдуму поправки, которыми юридически приравняют электронные повестки в военкоматы к бумажным, не будет распространяться на весенний призыв, заявил 11 апреля Картаполов. Глава Минцифры Максут Шадаев 12 апреля заявил, что реестр военнообязанных в полном объеме можно будет запустить не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу.

Госдума одобрила законопроект во втором и третьем чтениях 11 апреля. 12 апреля закон одобрил Совет федерации. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание единого реестра воинского учета и разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток, 14 апреля.

Военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. В 2022 году из-за частичной мобилизации осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября. По данным на 15 апреля, повестки получили 52 тыс. призывников.

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