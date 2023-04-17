Военком Москвы: тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется в весенний призыв

«Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал “Госуслуги”, через смс-сообщения и в телефонном режиме. Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службы остался тот же самый», — сказал Локтев. Видео его выступления появилось в Telegram-канале «Говорит и показывает Москва».
Внесенные в Госдуму поправки, которыми юридически приравняют электронные повестки в военкоматы к бумажным, не будет распространяться на весенний призыв, заявил 11 апреля Картаполов. Глава Минцифры Максут Шадаев 12 апреля заявил, что реестр военнообязанных в полном объеме можно будет запустить не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу.
Госдума одобрила законопроект во втором и третьем чтениях 11 апреля. 12 апреля закон одобрил Совет федерации. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание единого реестра воинского учета и разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток, 14 апреля.
Военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. В 2022 году из-за частичной мобилизации осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября. По данным на 15 апреля, повестки получили 52 тыс. призывников.