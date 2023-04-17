19:34 (мск), источник: РБК
Пентагон напомнил об ограниченных ресурсах для помощи Украине
Замминистра обороны США отметил, что военные ресурсы Пентагона не безграничны, а конфликт на Украине продлится еще как минимум несколько месяцев.
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Ресурсы США для оказания военной помощи Украине «экстраординарны», но не безграничны, заявил замминистра обороны США Колин Каль.
«Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным», — сказал Каль во время своего онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.
Помимо этого, он указал на обеспокоенность Вашингтона по поводу возможного применения ВСУ американских вооружений для ударов внутри России. «Президент [США Джо] Байден также дал ясно понять, что, хотя мы делаем все возможное для поддержки Украины, Соединенные Штаты не заинтересованы в прямом вступлении в конфликт и его трансформации в третью мировую войну», — добавил замминистра.
Говоря о возможности мирных переговоров, представитель Пентагона отметил, что США в настоящее время не считают переговоры неминуемыми, поскольку боевые действия будут идти еще как минимум несколько месяцев.
После начала российской спецоперации на Украине США, как и другие страны Запада, ввели против Москвы санкции и увеличили военную поддержку Киева. В последний пакет военной помощи США на $2,6 млрд вошли радиолокационные станции воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и грузовики для перевозки топлива.
По данным Reuters, всего с начала боевых действий на Украине США объявили о военной поддержке Киева на сумму более $30 млрд.
Власти России осуждают поставки оружия Украине. В Кремле считают, что военная помощь со стороны Запада затягивает боевые действия и свидетельствует о вовлеченности западных стран в конфликт.