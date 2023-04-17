Захарова пригрозила западным дипломатам выдворением из России

«Любые действия США, Британии и Канады, других недружественных стран, присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в эту подрывную работу дипломаты — выдворяться из России», — сказала она, отвечая на вопросы по поводу высказываний послов Британии, США и Канады в связи с приговором Владимиру Кара-Мурзе (включен в реестр иноагентов).
Подобные заявления западных дипломатов Захарова назвала прямым вмешательством во внутренние дела России.
Мосгорсуд 17 апреля приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене, дискредитации армии и участии в деятельности нежелательной организации, а также к ограничению свободы сроком на полгода и штрафу в размере 400 000 ₽ Ему также запретили заниматься журналистской деятельностью в течение 7 лет по освобождении из колонии. В Кремле отказались от комментариев по этому поводу.
Известно, что в Мосгорсуде на оглашении приговора Кара-Мурзе присутствовали 40 дипломатов из 24 стран. Дипломаты собрались не в зале заседания, а слушали приговор по трансляции в другом зале.
В Мосгорсуд прибыли дипломаты из США, Франции, Великобритании, Канады, Бельгии, Дании, Новой Зеландии, Литвы, Финляндии, Италии, Австрии, Швейцарии, Германии и др.
В апреле 2022 г. Кара-Мурзу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, Кара-Мурза во время своего выступления в парламенте Аризоны распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал. В конце апреля его арестовали, тогда же Минюст присвоил ему статус физического лица — иностранного агента. В июле прошлого года в его отношении также возбудили дело об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). В октябре 2022 г. стало известно, что против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).