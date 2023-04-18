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05:46 (мск), источник: © РИА Новости

США поблагодарили Россию за консульский доступ к журналисту Гершковичу

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. США благодарны за предоставленный Россией консульский доступ и возможность встречи американского посла в Москве с арестованным журналистом Wall Street Jornal Эваном Гершковичем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Источник: © РИА Новости

«Мы благодарны за то, что мы получили консульский доступ», — сообщил он в понедельник журналистам, комментируя посещение послом США Линн Трейси журналиста Wall Street Jornal.

Кирби добавил, что США хотели бы получить регулярный консульский доступ к Гершковичу, но пока не готовы сказать, когда состоится следующее посещение.

В понедельник посольство США в РФ сообщило в Twitter, что Трейси в понедельник посетила Гершковича. Трейси отметила, что Гершкович «чувствует себя хорошо, держится стойко».

ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: «уже не первого известного западника “хватают за руку”.

Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича «полностью незаконным». Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус «незаконно удерживаемого» лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.

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