США поблагодарили Россию за консульский доступ к журналисту Гершковичу

«Мы благодарны за то, что мы получили консульский доступ», — сообщил он в понедельник журналистам, комментируя посещение послом США Линн Трейси журналиста Wall Street Jornal.
Кирби добавил, что США хотели бы получить регулярный консульский доступ к Гершковичу, но пока не готовы сказать, когда состоится следующее посещение.
В понедельник посольство США в РФ сообщило в Twitter, что Трейси в понедельник посетила Гершковича. Трейси отметила, что Гершкович «чувствует себя хорошо, держится стойко».
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: «уже не первого известного западника “хватают за руку”.
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича «полностью незаконным». Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус «незаконно удерживаемого» лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.