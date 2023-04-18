Военные эксперты предупредили о препятствиях для ВСУ при попытке наступления

«Нет более сложной задачи, чем планирование и проведение комбинированной атаки на линию препятствий», — пишет издание со ссылкой на слова генерала Райана.
Газета подчеркивает, что такой оборонительной линии в Европе не видели с 1945 года. Отмечается, что российские бойцы построили 800 км различных оборонительных укреплений, которые включают противотанковые рвы и траншеи с дополнительными позициями для вкопанных танков.
Издание со ссылкой на разведку Великобритании подчеркивает, что российская оборонительная линия остается «грозной», прежде всего на Запорожском фронте.
Ранее, 17 апреля, Newsweek со ссылкой на слитые документы Пентагона заявил, что контрнаступление Украины может начаться 30 апреля, однако подробности сайт не привел.
Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 апреля отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения спецоперации.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.