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09:35 (мск), источник: Lenta.Ru

В МИД объяснили паузу в инспекциях судов в рамках зерновой сделки

Досмотр судов с украинским зерном в рамках зерновой сделки возобновлен после того, как Киев, нарушавший процедуры, понял, что «нахрапом» не пройдет.

Источник: AP 2022

Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, передает РИА Новости.

«Украинцы сами нарушали правила и процедуры. Мы настаивали на том, чтобы как они записаны, так и соблюдались. Но когда украинцы поняли, что нахрапом не пройдешь, сейчас опять стали (их соблюдать)», — заявил он.

Ильичев отметил, что проверки судов с зерном не проводились лишь один день. В настоящее время, добавил он, инспекции идут так, как записано в стандартах процедуры.

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