Блинкен в комментарии о Хиросиме и Нагасаки не принес извинений

«Мы, страны “Семерки”, остаемся приверженными поддержанию и повышению усилий по разоружению и нераспространению с целью построения более стабильного и более безопасного мира. Это будет затронуто и на высшем уровне на встрече в Хиросиме, которая вместе с Нагасаки является мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и безмерного человеческого страдания, которые люди Японии познали в результате атомных бомбардировок 1945 года», — заявил он.
При этом, отвечая на комментарий журналиста, что многие жители Хиросимы и Нагасаки, включая пострадавших при атомных бомбардировках, призывали к визиту глав стран «Большой семерки», в том числе и США, а также последовавший за этим вопрос, есть ли у госсекретаря Соединенных Штатов «что-то, что он мог бы им сказать», Блинкен ни разу не упомянул, кто именно бомбил японские города, а также не принес никаких извинений.
Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки: в первом городе погибли 140 тысяч человек, во втором — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки — мирные жители.
Ежегодно в эти дни в Хиросиме и Нагасаки проходят мемориальные церемонии в память об атомной трагедии, которая унесла жизни в общей сложности 214 тысяч человек.