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11:36 (мск), источник: © РИА Новости

В ВСУ назвали Артемовское направление эпицентром боев

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Артемовское направление остается эпицентром боевых действий на Украине, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Эпицентром боевых действий остается Бахмутское (Артемовское — ред.) направление. Там противник сосредотачивает наибольшие свои усилия…», — приводит слова Сырского украинский ресурс Military media center.

Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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