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13:43 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: Макрон планирует работать с КНР над планом по переговорам между РФ и Украиной

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил своему советнику Эмманюэлю Бонну работать с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И над разработкой программы, которая может послужить основой для будущих переговоров между Россией и Украиной. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

По его данным, Макрон намерен обратиться к Китаю и предложить план, который может привести к мирным переговорам между Россией и Украиной. Как отмечает агентство, переговоры могут состояться уже этим летом.

Как сообщает агентство, мирный план президента Франции, который он планирует разработать совместно с Китаем, будет основываться на долгосрочных гарантиях безопасности Украине.

По данным Bloomberg, основой плана станут долгосрочные гарантии безопасности для Киева. Однако, как уточняет агентство, западные страны планируют также обсудить детали поддержки Украины на саммите членов НАТО в Литве, который состоится в июле. Меры будут направлены на модернизацию вооруженных сил Киева, участники НАТО также работают над обеспечением постоянной поставки оружия и военной техники.

Ранее газета Le Monde информировала, что визит Макрона в Китай не привел к изменению позиции Пекина в отношении украинского конфликта и России. Макрон во время государственного визита в Китае также заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что рассчитывает на посредничество Пекина в урегулировании украинского конфликта.

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