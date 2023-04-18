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15:01 (мск), источник: Ведомости

Медведев обвинил G7 в лицемерии из-за призыва подтвердить недопустимость ядерной войны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил страны G7 в лицемерии и лживости из-за призыва к России подтвердить недопустимость ядерной войны.

Источник: РИА "Новости"

«Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет “ложную информацию” по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО», — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом Медведев прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое политик сделал во время пресс-конференции по итогам министерской встречи G7 в Японии. Он назвал Хиросиму и Нагасаки «мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и безмерного человеческого страдания, которые люди Японии познали в результате атомных бомбардировок 1945 года». При этом Блинкен не уточнил, кто именно бомбил японские города.

Медведев заявил, что руководство Японии «по сути плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами». «Какой позор!» — заключил российский политик.

Ранее сегодня главы внешнеполитических ведомств G7 приняли совместное заявление, в котором призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны «как на словах, так и на деле». При этом российские власти до этого не раз подчеркивали, что ядерная война не должна быть развязана. В августе 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что в таком конфликте «не может быть победителей».

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