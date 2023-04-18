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13:29 (мск), источник: ТАСС

Визит Путина в новые регионы и план Макрона по Украине. Темы брифинга Пескова

Поездка президента РФ Владимира Путина в Херсонскую область и ЛНР, план президента Франции Эмманюэля Макрона по подготовке вместе с КНР переговоров между РФ и Украиной стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин работает в Ново-Огареве и примет губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Традиционно президент продолжает работать по региональной тематике».

О визите Путина в новые регионы

Президент посетил Херсонскую область и ЛНР в понедельник.

Упоминание Путиным Пасхи во время посещения Херсонской области не говорит о том, что поездка прошла раньше. «Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха у нас идет 40 дней, Пасха у нас отмечается, сейчас тем более пасхальная неделя. Поэтому ошибочно ухватились за эту фразу и сразу стали делать гипотезы о том, чего нет. Эта поездка состоялась вчера».

Путин посещает новые регионы, потому что для него важно лично проводить проверки штабов и получать на месте информацию о ходе СВО.

О плане Макрона

Кремль не располагает информацией о плане Макрона по подготовке вместе с КНР переговоров между РФ и Украиной.

Нам неизвестно о существовании какого-то французского плана и, соответственно, ничего мы от французской стороны не получали.

Россия готова прислушиваться к любым идеям по урегулированию ситуации на Украине, которые принимают во внимание интересы Москвы. «Для нас главное — это обеспечивать собственные интересы».

Об инициативе президента Бразилии по Украине

«Что касается инициативы бразильской стороны, пока рано давать какие-то оценки, потому что нужно все-таки обладать информацией, знать нюансы. И как раз получить эти нюансы сейчас имеет возможность наш министр иностранных дел [Сергей Лавров]».

Об акции «Бессмертный полк»

Песков пока не знает, будет ли Путин как-то принимать участие в акции «Бессмертный полк». Однако альтернативные форматы «будут широко востребованы гражданами, это однозначно».

О Питерском международном экономическом форуме

Программа ПМЭФ сейчас верстается. Кремль пока не раскрывает имен возможных гостей, но проинформирует, когда программа будет финализирована.

О заявлении военкома Москвы

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об использовании видеокамер для определения места жительства призывников в Москве.

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