Визит Путина в новые регионы и план Макрона по Украине. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Ново-Огареве и примет губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Традиционно президент продолжает работать по региональной тематике».
Упоминание Путиным Пасхи во время посещения Херсонской области не говорит о том, что поездка прошла раньше. «Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха у нас идет 40 дней, Пасха у нас отмечается, сейчас тем более пасхальная неделя. Поэтому ошибочно ухватились за эту фразу и сразу стали делать гипотезы о том, чего нет. Эта поездка состоялась вчера».
Путин посещает новые регионы, потому что для него важно лично проводить проверки штабов и получать на месте информацию о ходе СВО.
Кремль не располагает информацией о плане Макрона по подготовке вместе с КНР переговоров между РФ и Украиной.
Россия готова прислушиваться к любым идеям по урегулированию ситуации на Украине, которые принимают во внимание интересы Москвы. «Для нас главное — это обеспечивать собственные интересы».
«Что касается инициативы бразильской стороны, пока рано давать какие-то оценки, потому что нужно все-таки обладать информацией, знать нюансы. И как раз получить эти нюансы сейчас имеет возможность наш министр иностранных дел [Сергей Лавров]».
Песков пока не знает, будет ли Путин как-то принимать участие в акции «Бессмертный полк». Однако альтернативные форматы «будут широко востребованы гражданами, это однозначно».
Программа ПМЭФ сейчас верстается. Кремль пока не раскрывает имен возможных гостей, но проинформирует, когда программа будет финализирована.
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об использовании видеокамер для определения места жительства призывников в Москве.