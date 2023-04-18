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14:30 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума одобрила лишение приобретенного гражданства за дискредитацию армии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Госдума приняла поправку к законопроекту «О гражданстве», расширяющую список обстоятельств для лишения приобретенного гражданства России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Дополняется список преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства:

  • совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности;
  • дискредитация Вооруженных сил России;
  • публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны;
  • публичные призывы к экстремизму;
  • вооруженный мятеж;
  • посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;
  • участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.

В проекте закона, который Дума приняла в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось за терроризм, тяжкие преступления против государства, преступления, связанные с наркотиками, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

Также документ сокращает число требований по приему в российское гражданство более чем для 20 категорий лиц и разрешает президенту корректировать список обстоятельств, дающих право на упрощенное приобретение гражданства России.

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