Госдума одобрила лишение приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Дополняется список преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства:
В проекте закона, который Дума приняла в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось за терроризм, тяжкие преступления против государства, преступления, связанные с наркотиками, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Также документ сокращает число требований по приему в российское гражданство более чем для 20 категорий лиц и разрешает президенту корректировать список обстоятельств, дающих право на упрощенное приобретение гражданства России.