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15:19 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Госдума приняла поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену.

Источник: © РИА Новости

Поправки вносятся в статью 275 УК «Государственная измена». После принятия закона за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России, смогут назначить наказание в виде пожизненного заключения.

Сейчас за эти преступления грозит тюремный срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Кроме того, депутаты поддержали ужесточение уголовной ответственности за диверсии и терроризм.

За диверсии предлагается наказывать до 20 лет лишения свободы вместо нынешних 15. Также усилится ответственность за «антитеррористические» статьи УК — за международный терроризм будет грозить от 12 лет лишения свободы, а не от десяти. Ужесточается ответственность и по статье 205 УК «Террористический акт» — максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы.

За участие в террористических сообществах (205.4 УК) будет грозить от десяти до 15 лет лишения свободы, вместо нынешних от пяти до десяти лет, а за содействие террористической деятельности (205.1 УК) — минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти с пяти до семи лет.

Дума также приняла поправки об ответственности за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, или решений об уголовном преследовании российских военных или должностных лиц.

Документ предлагает дополнить уголовный кодекс новой статьей 284.3 «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов».

Так, за содействие в исполнении решений таких организаций, а также решений об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных, последует наказание от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

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