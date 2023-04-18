Эксперт рассказал, почему плохой сон связан с кишечником Есть восемь способов улучшить ваше состояние
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
17:37 (мск), источник: © РИА Новости

Британия пообещала Киеву вооружение из запасов на черный день, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Великобритания уже начала обещать Украине вооружение из своих запасов «на черный день», пишет газета Guardian со ссылкой на источники.

Спецоперация на Украине
Источник: Corporal Rob Kane, UK MOD, Crown copyright

«Несмотря на давление со стороны Украины и других, в том числе бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, об увеличении военной поддержки, в том числе предоставлении большего числа танков и истребителей, Великобритания считает, что передает то, что стране нужно. Источники заявили, что она (страна) уже обещает свои “запасы на черный день”», — пишет газета.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие СВО
Украинские военные умудрились оторвать башню танку Leopard
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта