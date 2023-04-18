Алиев поставил проживающих в Карабахе армян перед выбором

По словам Алиева, Азербайджан неоднократно заявлял, что не станет обсуждать свои внутренние дела ни с одной страной, «а Нагорный Карабах — наше внутреннее дело».
Президент отметил, что проживающим на спорной территории этническим армянам необходимо сделать выбор. «Здесь полная свобода, все решается на основе демократических процессов. Этот вопрос также должен решаться на основе прав человека», — указал Алиев.
Глава Азербайджана подчеркнул, что в Карабахе сегодня «развевается азербайджанский флаг» и призвал власти Армении официально признать регион частью страны. «Армения, которая раньше говорила “Карабах — это Армения и точка”, сегодня должна повторить наши слова: “Карабах — это Азербайджан и точка”», —заключил он.
Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Занимает восточные и юго-восточные горные и предгорные районы Малого Кавказа, вместе с Равнинным Карабахом составляет историко-географическую область Карабах. На территории региона располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР). Ее территория — около 11,5 тыс. кв. км, население — около 150 тыс. человек, большинство из которых — этнические армяне.
Отношения Армении и Азербайджана обострились в сентябре 2020 года. Тогда в Нагорном Карабахе впервые с 1994 года начались полномасштабные боевые действия, в результате которых большая часть автономии перешла под контроль Азербайджана. В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение, предусматривавшее полное прекращение огня и военных действий. В регион были введены российские миротворцы (около 2 тыс. военных) сроком на пять лет.
Тем не менее, статус Нагорного Карабаха остался неурегулированным, стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах и провокациях. В январе этого года Баку передал Еревану свои предложения по мирному соглашению и выразил готовность возобновить переговоры как можно скорее. До этого Алиев говорил, что подписать такое соглашение реально «в течение нескольких месяцев».