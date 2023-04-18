20:48 (мск), источник: Lenta.Ru
На Украину прибыли системы ПВО Patriot
Системы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства Patriot прибыли на Украину. Об этом сообщается в обновленном списке, опубликованном на сайте правительства ФРГ.
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Отмечается, что помимо самого комплекса Patriot и боеприпасов к нему, Германия также поставила 16 грузовых автомобилей Zetros, 2 автомобиля пограничной охраны, 34 разведывательных дрона, 40 боевых машин пехоты Marder, также запчасти к ним и к танкам Leopard-2, а также различное стрелковое вооружение.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американские секретные документы, утекшие в сеть, рассказала о проблемах Украины в обороне. Утверждается, что ресурсы ПВО среднего радиуса у страны могут истощиться уже в мае.
6 января впервые стало известно, что Германия отправит на Украину батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot в первом квартале 2023 года.