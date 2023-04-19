По уехавшим: ГД рассмотрит меры против дискредитирующих РФ релокантов в мае

При этом юристы обращают внимание на единичность подобных нарушений и призывают пересмотреть действующие статьи без разработки новых.
Парламентарии из думского комитета по культуре во главе с Еленой Ямпольской в феврале создали рабочую группу с целью законодательно ограничить россиян за рубежом, публично дискредитирующих Россию. Такое поручение дал Вячеслав Володин. Сейчас к работе этой структуры подключились и другие комитеты: по безопасности и противодействию коррупции, по госстроительству и законодательству, а также по информполитике. Руководителем рабочей группы стала зампред ГД Ирина Яровая. Как уточнили в ГД, базой для работы послужит пакет предложений, разработанный в комитете по культуре.
В настоящий момент парламентарии обсуждают порядка 30 инициатив, которые могут войти в итоговый доклад спикеру Думы, рассказал «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов. Причем депутат не исключил, что материалы представят к обсуждению в нижней палате уже в мае. Подтвердила схожие сроки и второй участник рабочей группы — Ольга Германова.
— Самое главное, над чем идет основная работа, — это на законодательной основе лишить их права зарабатывать в РФ. На наше заседание мы пригласили многие министерства, чтобы учесть все эти моменты относительно в том числе иноагентов. Главное, что они должны быть в законодательном и в системном поле, а не просто — «он уехал, его раз-раз и всё», — отметила депутат в беседе с «Известиями».
Парламентарии рассматривают, помимо возможности лишать некоторых россиян государственных наград или званий, и другие меры. В частности, речь может идти о запрете для деятелей культуры получать доходы с авторских прав от своих произведений интеллектуальной собственности. Кроме того, обсуждается ограничение ведения бизнеса на территории РФ, уточнил источник «Известий» в ГД.
На сегодняшний день за дискредитацию россиянами ВС РФ существует как административная, так и уголовная ответственность, напомнил член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий. Однако ни одна из них действительно не предусматривает предлагаемые депутатами ограничения вроде лишения таких людей какого-либо дохода или наград, пояснил эксперт.
— При предложении подобных инициатив законодателем были излишне переоценены угрозы, которые могут нести данные деяния. На практике к подобным призывам относят как единичные сообщения пользователей или общественных деятелей, так и активные призывы публичных лиц в социальных сетях. Поэтому следует пересмотреть наказания с целью соблюдения соразмерности степени опасности деяния и предусмотренного наказания, — сказал он.
Сегодня в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) уже введена ответственность по ст. 20.3.3 — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». По ней можно получить штраф для граждан от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. При этом такая мера наказания распространяется и за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ.
Наказание за такие проступки предусмотрено и по уголовным статьям, в частности — ст. 280.3 УК РФ. Юрист поясняет: состав идентичен административному нарушению, но уголовная ответственность наступает лишь при повторном совершении в течение года после «административки».
Россияне, в том числе проживающие за рубежом, по ч. 1 ст. 280.3 УК могут быть оштрафованы за дискредитацию Российской армии на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо в размере заработной платы за период от года до двух лет. Им также грозят принудительные работы до трех лет, арест от четырех до шести месяцев, лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать ряд должностей или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. В части второй той же статьи — за дискредитацию, повлекшую опасные последствия, предполагается наказание уже до семи лет лишения свободы.