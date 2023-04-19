Лавров заявил, что США «могут обмануть в любой момент»

«Я убежден, что пригодится венесуэльским друзьям и наш опыт, потому что уж по количеству санкций мы сейчас чемпионы мира и опыт мы накапливаем быстро. Так что будем делиться с венесуэльскими коллегами», — сказал глава МИД России.
Журналисты поинтересовались у министра, сможет ли Россия с учетом своего опыта помочь Венесуэле в преодолении санкций в условиях, когда США сначала намекали, что снимут санкции с Венесуэлы, но потом объявили о том, что рестрикции, наоборот, могут ужесточить.
Лавров в ответ на это подчеркнул, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент, и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения. «Можно начать с истории, когда заверяли и Горбачева, и Ельцина, что НАТО не будет расширяться, и дальше по списку. Это, наверное, будет утомительно слушать. Все это хорошо знают», — добавил он.
«Поэтому мы целиком поддерживаем позицию наших венесуэльских друзей. Это их страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим санкциям незаконным, и они должны сами решать, как продолжать работать, как продолжать развивать свое государство. Мы будем всячески способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее и менее зависимой от прихотей и от геополитических игр Соединенных Штатов либо каких-то других игроков из западного лагеря», — подчеркнул глава российского дипведомства.