Классовое признание: в России планируют создать стандарты частного жилья

Мера нужна для упрощения получения ипотеки под ИЖС. Она также позволит не завышать цены, например, на стандартное жилье. Сейчас банки неохотно дают кредиты, так как не понимают, что именно будет возведено, говорят эксперты.
Для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) планируется создать специальную классификацию домов — стандартные, комфорт- и бизнес-классов. Предложение уже обсуждалось с Минстроем и бизнесом. По итогам совещания комитет по малоэтажному жилищному строительству Российского союза строителей (РСС) направил инициативу в ведомство. При этом для каждого из видов предписывается четко прописать параметры — комплектация дома, разные виды отделки и т. д.
Также предлагается определить требования к проектно-разрешительной документации для ИЖС, внедрить институт независимого строительного надзора.
— Эти меры позволят сделать рынок ИЖС более понятным, а объекты ликвидными. И главное — обеспечат непрозрачность сделки для банка и гражданина, позволят обелить рынок, снизить риски для кредитных организаций и клиентов, автоматизировать выдачу ипотеки, — сказал управляющий партнер ГК «Омакульма», председатель комитета РСС по малоэтажному строительству Константин Пороцкий.
Предложения Российского союза строителей Минстрой пока не получил. При их поступлении в ведомство, они будут рассмотрены в установленном порядке, сообщили «Известиям» в министерстве. Минстрой ведет активную работу по развитию индивидуального жилищного строительства и повышению его доступности для жителей страны, добавили в ведомстве.
«Известия» направили запрос в ДОМ. РФ.
Сейчас рынку загородной недвижимости не хватает систематизации объектов, сказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Банки не понимают, что в итоге будет построено. Под стандартные квартиры кредитным организациям проще подстраивать свои ипотечные программы, сказал он.
За последние несколько лет для развития ипотеки на загородное жилье было сделано многое — например, теперь на ИЖС распространяются все льготные программы.
Но изменение инструментов тормозит отсутствие стандартов частных домов: банки боятся оформлять часть объектов в качестве залога, сказал Ильдар Хусаинов. Действительно, несмотря на то что в 2022-м в три-четыре раза выросло число выданных кредитов на ИЖС по сравнению с 2020—2021 годами, пока с их помощью строят не более 10−15% частных домов, согласен координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу, председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов.
— Сегодня ИЖС — это драйвер всей строительной отрасли. Наши основные усилия сконцентрированы на повышении качества строительства. Еще одна задача — чтобы дом был ликвидным объектом залога, это упростит и ускорит выдачу ипотеки. Ряд озвученных РСС предложений действительно способны этому поспособствовать, — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Положительно инициативу оценивают и эксперты Общественного совета при Минстрое. Сейчас на рынке ИЖС фактически отсутствуют правила игры, объекты неликвидны, сказал эксперт совета Константин Пороцкий.
— Нет требований к архитектурному облику новых малоэтажных поселений, не создается комфортная среда, не прописан порядок строительства объектов, обеспечивающий создание современного, комфортного и безопасного жилья. В результате мы получаем хаотичную застройку, — сказал он.
Такие меры необходимы рынку, подобные решения уже неоднократно обсуждались на разных законодательных этапах и уровнях власти, отметил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
Должны существенно повыситься прозрачность процесса застройки и его стоимость, в результате стандартизации ИЖС может стать более доступным для граждан, отметил он.
— К примеру, стандартный класс не должен включать перекрытия из бетона категории М500. Такой материал следует использовать уже в комфорт-классе. Это исключит завышение стоимости, — пояснил он.
Меры также помогут оценке объектов перед продажей, отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.
Необходимо в том числе обеспечить мягкое внедрение механизмов строительного контроля и экспертизы как инструмента, упрощающего привлечение ипотечного кредитования, а также решения проблем инфраструктурного обеспечения в сфере ИЖС, считает Константин Пороцкий.
Нужно развивать площадки для частных домов, подводить к ним дороги, коммунальные сети, возводить социальную инфраструктуру, сказал Ильдар Хусаинов.
Дополнительно стоит выделить приоритетные и нежелательные для застройки локации, необходим долгосрочный стратегический подход в развитии индивидуального жилищного строительства, считает специалист.
Основная задача, которую нужно решить, чтобы сегмент ИЖС стал реальной альтернативой многоэтажного жилья, — это развитие инфраструктуры и транспорта за городом, сказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев.
— Самостоятельно застройщики загородных проектов редко могут обеспечить такую инфраструктуру, как школы, детские сады и поликлиники. Объемы строительства в этих проектах меньше, поэтому их экономика не позволят обеспечить инфраструктурную составляющую, — сказал девелопер.
РСС также предлагает внести необходимые изменения в программу «Стимул» для софинансирования индустриальных малоэтажных жилищных комплексов. Тогда можно будет синхронизировать их строительство с развитием инфраструктуры на выделенных земельных участках.