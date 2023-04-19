МИД заявил о жестком разговоре с послами США, Великобритании и Канады

«Вчера они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем так в жесткой тональности, без какого-то, знаете, желания, что-то смягчить, как-то спустить на тормозах, нет, конечно», — цитирует Захарову «РИА Новости».
Послы были вызваны из-за их недопустимых высказываний после вынесения приговора Владимиру Кара-Мурзе (включен в реестр иноагентов). По словам Захаровой, если они продолжат вести себя таким образом, то их поведение будет фиксироваться как не соответствующее заявленному статусу.
Накануне, 18 апреля, в МИД России были вызваны послы США, Канады и Великобритании в стране в связи с «грубым вмешательством» в дела России, а также из-за осуществления деятельности, которая не соответствует дипломатическому статусу. Британскому послу Деборе Броннерт МИД РФ выразил решительный протест в связи с ее высказываниями после вынесения приговора Владимиру Кара-Мурзе. Ей было указано на то, что Москва расценивает призывы иностранных дипломатов отменить вердикт российского суда как грубое вмешательство во внутренние дела страны.
Также послу США в России Линн Трейси был заявлен решительный протест в связи с высказываниями в поддержку Кара-Мурзы после вынесения ему приговора. В МИДе напомнили, что любые попытки по разжиганию вражды в российском обществе будут пресекаться, а сотрудники дипмиссии, которые этому способствуют, будут выдворены из страны.
МИД также назвал попытки «выгородить курируемого Вашингтоном и прочими западными столицами “агента влияния” нелепыми и лицемерными.
Аналогичный демарш был заявлен и послу Канады в России Элисон Леклэр. В МИДе предупредили об ухудшении двусторонних отношений Москвы и Оттавы в случае, если Канада продолжит вмешиваться во внутренние дела России и совершать «действия, сопровождаемые развернутой официальной Оттавой оголтелой русофобской кампанией, а также объявлением стратегической целью канадской внешней политики “смену режима в России”.
Захарова предупреждала, что российские власти будут пресекать действия представителей стран Запада, которые направлены на разжигание вражды в российском обществе, а вовлеченные в эту работу дипломаты могут быть выдворены из России.
Мосгорсуд 17 апреля приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене, дискредитации армии и участии в деятельности нежелательной организации, а также к ограничению свободы сроком на полгода и штрафу в размере 400 000 ₽.