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13:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Картаполов: в весенний призыв электронные повестки не будут иметь юридической силы

Электронные повестки в весенний призыв будут рассылать в тестовом режиме, но они должны дублироваться традиционными способами, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он утверждает, что электронные повестки не будут иметь юридической силы.

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«В этот призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме. Тестовый режим — ну, это же понять, они вообще доходят, не доходят, это пробация системы. Юридической силы они не будут иметь», — заверил Картаполов, видео с его комментарием выложил Telegram-канал Shot. Два дня назад он говорил, что закон об электронных повестках не затронет весенний призыв.

14 апреля Владимир Путин подписал закон о введении в России единого реестра военнообязанных, приравнивающего электронные повестки к бумажным. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России для получателя. 17 апреля Минцифры заявило, что правительственного акта для отправки повесток через «Госуслуги» пока нет.

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Как будет работать электронная повестка в военкомат. Что важно знатьЧто и для чего изменилось в законодательстве о военной службе — в материале РБК.
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