Картаполов: в весенний призыв электронные повестки не будут иметь юридической силы

«В этот призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме. Тестовый режим — ну, это же понять, они вообще доходят, не доходят, это пробация системы. Юридической силы они не будут иметь», — заверил Картаполов, видео с его комментарием выложил Telegram-канал Shot. Два дня назад он говорил, что закон об электронных повестках не затронет весенний призыв.
14 апреля Владимир Путин подписал закон о введении в России единого реестра военнообязанных, приравнивающего электронные повестки к бумажным. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России для получателя. 17 апреля Минцифры заявило, что правительственного акта для отправки повесток через «Госуслуги» пока нет.