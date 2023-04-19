Почему Молдавия встала на украинский путь, а Грузия от него отвернулась

ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) создавалось нашими европейскими тогда еще партнерами как некий противовес постсоветскому объединению. Это были страны, ориентированные на Европу, имеющие некие «точки нестабильности» в виде нерешенных территориальных вопросов. То есть это была своеобразная «пятая колонна» в СНГ. Азербайджан очень быстро выпал из той обоймы. Грузия первой решилась на «горячий вариант» разрешения территориальных споров, после чего отношения и с СНГ, и с Россией для нее кончились. Украина впала в антироссийскую эйфорию после 2014 года, и известно, к чему это привело. Молдавия дольше всех соблюдала нейтралитет, по большей части тяготея к России. И вот все перевернулось. Грузия, с которой у нас нет дипломатических отношений, сейчас старательно пытается избежать вовлечения в конфликт. Молдавия же, с которой Россия всегда искала дипломатические пути решения проблем, вдруг встала на украинский путь, выбрав режим жесткого противостояния. С чем это связано, разбирался «МК».
Двух зайцев одной Россией
Приднестровский конфликт, вспыхнувший в 1992 году, по сути, из-за проблем языка, стал для Молдавии своего рода прививкой. Долгих 30 лет эта небольшая страна старалась избегать всяких межнациональных разборок, сосредоточившись на своих внутренних политических проблемах. И было так ровно до тех пор, пока к власти не пришло проевропейское правительство Майи Санду, полностью забывшее о решении экономических проблем страны, зато старательно раздувающее «антироссийские искры», включая тот самый пресловутый вопрос языка, который когда-то привел к отторжению Приднестровья.
«У нас и так отношения с Молдавией весьма и весьма напряженные. При этом молдавское руководство делает акцент, наверное, на всем антироссийском. Тоже скатывается в антироссийскую истерию. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь и самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям», — охарактеризовал нынешнее положение пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Действительно, из всех стран постсоветского пространства наиболее однозначную позицию по вопросу российско-украинского конфликта заняла именно Молдавия. Пока одни страны всеми силами пытаются сохранить нейтралитет, Майя Санду объявила, что Молдавия однозначно находится на стороне Украины.
В конце прошлого года в республике запретили вещание шести русскоязычных телеканалов. Лицензии лишились «Первый в Молдове», RTR Moldova, Accent TV, «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и Orhei TV. В стране призывают «остановить» русский язык, поскольку он «душит» родной язык республики — румынский. И уже не первый год планомерно вытесняют преподавание на русском языке в школах.
Вместе с тем российско-украинский конфликт больно ударил по молдавской экономике. И Россия, и Украина были важными экономическими партнерами Кишинева. Для Киева последний год торговля не стоит в числе приоритетов, а логистические цепочки для поставок в Россию полностью заблокированы. По итогам 2022 года инфляция в Молдавии побила 20-летний рекорд и составила 30,24%. При этом цены на электроэнергию выросли в 2,7 раза, на уголь — в 2,1 раза, а на газ — в 1,8 раза.
Это привело к волне протестов в стране. Демонстранты жалуются на высокие счета за электроэнергию и требуют, чтобы власти погасили гражданам расходы на коммунальные услуги за зимние месяцы. Вместо диалога власти жестко разгоняют и задерживают митингующих. А чтобы не признавать собственные управленческие ошибки, заявляют: Россия ведет гибридную войну против республики, оплатила протесты и пытается добиться свержения власти в стране. Позиция весьма удобная, однако в это мало кто верит.
Еще одной причиной для «развода» с Россией стало желание доказать лояльность Брюсселю. Молдавия явно пока не приблизилась к европейским стандартам, но 23 июня 2022 года на саммите ЕС за компанию с Украиной получила статус кандидата в Евросоюз.
«Если смотреть с экономической точки зрения, то проблемы в стране очень серьезные, особенно для сельхозпроизводителей, — говорит “МК” молдавский политолог Дмитрий Кисеев. — Те, кто возил продукцию в Россию через территорию Украины, теперь вынуждены возить через третьи страны, а это в три раза дороже. Многие отказываются от заказов, потому что не хотят покупать втридорога.
Есть большие банковские проблемы. Теперь невозможно переводить деньги из России из-за санкций. Поэтому, конечно, работать с российскими предпринимателями теперь затруднительно, и бизнес вынужден переориентироваться.
В позиции Молдавии большую роль играет отсутствие общих границ с Россией и их наличие с Украиной. Даже учитывая все остальные факторы, я не думаю, что молдавские власти стали бы стрелять себе в ногу и запрещать торговлю с Россией, если бы между странами была общая граница".
Российско-грузинские отношения пережили множество взлетов и падений. В 2006-м Тбилиси на восемь лет лишился возможности поставлять в Россию вина и минеральную воду — одни из главных статей экспорта страны. В августе 2008-го, после пятидневной войны в Южной Осетии, дипломатические отношения между государствами были разорваны.
После начала СВО никто бы не удивился, если бы Грузия заняла крайне радикальную позицию по отношению к Москве. Однако этого не произошло. И даже более того, сотрудничество вышло на новый уровень.
«Мы своим делом доказываем, что служим национальным интересам страны. Закончилось то время, когда мы выполняли ущербные для страны директивы. Мы всех послушаем, однако будем делать то, что необходимо нашей стране», — объявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Грузия поддержала Украину во время голосования по резолюции Генеральной ассамблеи ООН, призывающей Россию немедленно покинуть территорию республики. А также выделило украинцам средства на закупку промышленных и бытовых генераторов. Но в санкционном давлении против Москвы страна участвовать отказалась и даже инициировала переговоры о возобновлении авиасообщения с Россией и отмене виз.
Неслыханный подъем переживают и торговые отношения. Товарооборот между Россией и Грузией за январь и февраль текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48%. Россия вышла на первое место среди торговых партнеров Грузии с долей общего оборота в 16,1%.
При этом у Грузии были все шансы пойти по пути Молдавии. Грузинские власти также претендовали на статус кандидата в ЕС и были крайне возмущены, когда им отказали. «Если открытый конфликт — один из критериев получения статуса, то мы так не хотим. Мы требуем заслуженного статуса», — сказал Гарибашвили. Он подчеркнул, что государство «на десять голов опережает Украину и Молдову по всем направлениям» и даже «опережает страны — члены ЕС».
Тем не менее именно этот отказ в статусе развязал грузинским властям руки. Теперь Евросоюз может угрожать грузинам вторичными санкциями, но диктовать свои условия не имеет никакого права.
«Что касается торговли, то сейчас Россия занимает лидирующее место среди внешнеторговых партнеров Грузии, — говорит “МК” грузинский политолог Ника Читадзе. — Кроме того, в страну были перечислены более 2 млрд долларов, и более 45 тыс. граждан России открыли здесь банковские счета».
Надо подчеркнуть, что даже после 2008 года связи между странами окончательно не разрушились. И после прихода новых властей, которые также требовали от России деоккупации двух исторических регионов страны, торговые связи только усиливались.
Что касается Украины, то мнение грузинского большинства однозначное: Россия нарушила принципы международного права. Но, повторюсь, Грузия не стала разрушать экономические связи после событий 2008 года. И страна не заинтересована сейчас вводить санкции против своего главного торгового партнера. Более того, у Грузии нет тех ресурсов, чтобы повлиять на экономику России своими ограничениями. У западных стран такие возможности есть, у Грузии — нет.
Принято считать, что политика и экономика всегда идут вместе, но в данном конкретном случае эти вопросы удается разделять. То есть с политической точки зрения грузинское общество поддерживает Украину, но продолжает экономические связи с Россией, как и после войны 2008 года.
Объективная ситуация больше способствует тому, чтобы отношения России и Молдавии были лучше, чем с Грузией, подчеркивает в разговоре с «МК» политолог Сергей Марков. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, но не признала Приднестровье. Российские войска размещены в Абхазии и Осетии в соответствии с договорами этих стран для защиты от Грузии, в то время как в Приднестровье — по договоренностям с Молдавией.
«Разница в сегодняшних отношениях объясняется тем, что в правительстве Грузии находятся люди, которые защищают интересы населения Грузии, а в Молдавии — интересы Брюсселя, Бухареста и Вашингтона», — подчеркивает эксперт.
Майя Санду пришла к власти, не столько поддерживаемая населением, сколько западными партнерами. И именно их интересы она будет защищать, считает Марков. Есть и еще один фактор: Молдавия, в отличие от Грузии, граничит с Украиной, а значит, и давление западных стран на Кишинев больше.
В свою очередь директор института изучения последствий боевых действий на Украине Кирилл Молчанов убежден, что решающим стал отказ Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата: «Ключевое отличие этих двух ситуаций не связано с экономикой, поскольку для обеих стран Россия была ключевым торговым партнером. Главное то, что Молдавии, как и Украине, дали статус кандидата в Евросоюз. Это побуждает Кишинев вести “ястребиную политику” в отношении Москвы. Плюс немаловажно и румынское влияние по этому вопросу, где подначивают Санду к более агрессивной антироссийской политике».
Имеют место быть и разногласия Грузии и ЕС. Причиной тому — экс-президент страны Михаил Саакашвили, которого грузинские власти однозначно считают преступником, а европейские чиновники — политическим заключенным. Осенью прошлого года министр юстиции Грузии Рати Брегадзе выступил против встречи члена Европарламента Анны Фотыги с арестованным Михаилом Саакашвили. А Гарибашвили назвал «позорной» резолюцию Европарламента по состоянию здоровья бывшего президента.
«Они прямо сказали нам, что этот человек, Михаил Саакашвили, их агент, их прислужник. Их не интересует мнение грузинского народа и то, что этот господин унижал, убивал людей и терроризировал бизнес», — отметил премьер.
Грузия пошла на обострение отношений с ЕС именно после отказа в получении статуса кандидата. Это совершенно не значит, что теперь страна прыгнет в объятия Москвы, но отстаивать свои национальные интересы более жестко сможет вполне. Как бы то ни было, пока стране удается сохранять шаткий баланс между экономическими выгодами, желанием граждан и требованиями ЕС.