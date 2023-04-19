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19:51 (мск), источник: ТАСС

США намерены в течение суток объявить о выделении нового пакета помощи Украине

В него войдут боеприпасы для HIMARS, отметили в Белом доме.

Источник: AP 2022

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Вашингтон в течение суток объявит о выделении Украине нового пакета военного помощи, в который войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в среду на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Сегодня администрация [президента США Джо] Байдена и [вице-президента] Камалы Харрис объявит о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут боеприпасы для поставленных РСЗО HIMARS США и артиллерийские снаряды», — сказала она, добавив, что Соединенные Штаты продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы помогать Украине.

Как уточнила Жан-Пьер, объявление о новых мерах поддержки поступит от представителей Госдепартамента и Министерства обороны США, это будет тридцать шестое обращение к особым полномочиям президента, который может санкционировать передачу товаров и услуг без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

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