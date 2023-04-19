Косово устремилось в Европу за безвизовым режимом

«Либерализация визового режима стала реальностью», — объявило в среду косовское правительство. А президент Вьоса Османи назвала принятое решение «победой не только Косово, но и демократии и единства Европы».
Решение о предоставлении Косово безвизового режима со странами Евросоюза подписали в среду представители Совета министров ЕС и Европарламента. Днем ранее за него единодушно проголосовали евродепутаты. «Не поступило ни единого предложения против, ни единой поправки. Стало быть, решение одобрено», — объявила по итогам заседания Европарламента во вторник его глава Роберта Метсола. В течение 20 дней решение должно быть опубликовано в Служебном вестнике ЕС, после чего официально вступит в силу.
Хотя безвизовых поездок в Европу обладателям косовских паспортов придется реально подождать до 1 января будущего года, путь Косово к безвизовому режиму с ЕС с правовой точки зрения завершен.
Он оказался самым долгим на Балканах.
Процедура была запущена еще в 2012 году, когда Косово получило от Брюсселя соответствующую «дорожную карту». К тому времени все балканские страны уже пользовались такой привилегией, как безвизовый режим с ЕС. Сербия, Черногория и Македония получили его в 2009 году, а Албания с Боснией и Герцеговиной — годом позже. Только в 2018 году Еврокомиссия пришла к выводу, что Косово выполнило все условия, и предложила государствам—членам ЕС предоставить Приштине безвизовый режим.
Однако принятие желанного для Приштины решения зависло на четыре года, став заложником внутренних проблем ряда стран ЕС и разногласий между ними. Процесс сдвинулся с мертвой точки только в прошлом году — после обострения украинского кризиса и ввода российских войск на Украину.
Предоставив в ускоренном порядке статус кандидатов Украине и Молдавии, Евросоюз не забыл и про Балканы. В прошлом году было принято решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС, а Босния и Герцеговина получила кандидатский статус. Перезапустил Евросоюз и процедуру либерализации визового режима с Косово, что несколько месяцев спустя привело к нынешнему решению.
Следующим шагом Косово на пути в Европу, по замыслу его руководства, должно стать членство в Совете Европы (СЕ).
Соответствующий запрос Приштина направила в мае 2022 года. Его сначала должен рассмотреть Комитет министров СЕ, а конечное решение примет Парламентская ассамблея. И там и там кандидату для вступления необходимо заручиться голосами не менее чем двух третей членов.
Против членства Косово в СЕ (так же как и в других международных организациях) активно выступает Сербия. В этом ее поддерживает Россия. Однако весной прошлого года РФ спустя месяц после начала военной операции на Украине покинула Совет Европы. А без нее две трети оставшихся членов этой организации уже признали независимость Косово. Поэтому наверняка проголосуют и за членство Приштины в СЕ.
Так что итог, по мнению многих экспертов и политиков, фактически предрешен. Более того, ожидается, что процедура рассмотрения заявки Косово будет запущена уже на днях.
Во всяком случае, об этом заявил в понедельник глава МИДа и первый вице-премьер Сербии Ивица Дачич. И даже пригрозил в связи с этим отменить приуроченный к 20-й годовщине членства Сербии в СЕ визит в Страсбург во вторник. Потом, правда, господин Дачич передумал и в Страсбург все же поехал. А в сербском МИДе объяснили, что цель его визита — «попытаться заблокировать процедуру приема Косово».
Однако с этим заявлением Белграда вышел серьезный прокол. Недавнее соглашение о нормализации отношений, достигнутое сербским президентом Александром Вучичем и косовским премьером Альбином Курти под эгидой ЕС и США, предусматривает обязательство Белграда «не противиться членству Косово в международных организациях». Поэтому, как говорит один из ведущих сербских экспертов по внешней политике Бошко Якшич, «заявления о блокировании Косово — ненужные шаги, создающие впечатление, что Сербия одно говорит, а другое делает». А с учетом нынешнего расклада в Совете Европы такие попытки Белграда эксперт считает «и вовсе бессмысленными».
С этим согласна и сербская оппозиция, называющая себя патриотической. Один из ее лидеров Милош Йованович заявил на днях: «Абсолютно логично, что Запад ускоряет прием Косово в Совет Европы, поскольку президент Сербии обязался этому не противиться».