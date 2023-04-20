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05:23 (мск), источник: Известия

В городах-миллионниках предложили удвоить лимит по семейной ипотеке

Министерству строительства и ЖКХ предложили увеличить лимит кредитов по семейной ипотеке в городах-миллионниках вдвое — до 12 млн рублей. Обращение в министерство направлено за подписью председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова (есть у «Известий»).

Источник: Известия

Сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальная сумма кредита по программе составляет 12 млн рублей, а в остальных субъектах — только 6 млн.

Эти меры были запущены еще в 2017 году, с тех пор стоимость жилья в стране заметно выросла.

«В городах-миллионниках семьи с детьми уже не могут уложиться в установленную сумму ипотечного кредита в размере 6 млн рублей», — сказал инициатор идеи член комитета по строительству и ЖКХ от «Единой России» Сергей Колунов.

Сейчас двухкомнатные квартиры в России в среднем стоят более 6,9 млн рублей, трехкомнатные — 8,8 млн, сказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Предложенные меры вполне логичны: сегодня города-миллионники активно застраиваются и развиваются, что и влечет рост цен на недвижимость, отметил руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

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