«Представители G7 обсуждают идею в преддверии майской встречи лидеров (“Большой семерки”. — Прим. ред.) в Японии», — говорится в публикации.
По данным издания, авторы инициативы предложили перейти к санкционному режиму, при котором ввоз товаров в страну запрещен по умолчанию. При этом формируются списки исключений.
«Предложение все еще рассматривается и может быть изменено», — уточнило агентство.
Если лидеры G7 поддержат инициативу на саммите, то участникам нового санкционного режима предстоит определить, что можно экспортировать в Россию. Предположительно, исключениями станут медикаменты и сельскохозяйственная продукция, указано в статье.
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.