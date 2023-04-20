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Спецоперация на Украине
17:32 (мск), источник: © РИА Новости

Страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. США и другие союзники Украины могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, сообщило агентство Bloomberg.

Источник: © РИА Новости

«Представители G7 обсуждают идею в преддверии майской встречи лидеров (“Большой семерки”. — Прим. ред.) в Японии», — говорится в публикации.

По данным издания, авторы инициативы предложили перейти к санкционному режиму, при котором ввоз товаров в страну запрещен по умолчанию. При этом формируются списки исключений.

«Предложение все еще рассматривается и может быть изменено», — уточнило агентство.

Если лидеры G7 поддержат инициативу на саммите, то участникам нового санкционного режима предстоит определить, что можно экспортировать в Россию. Предположительно, исключениями станут медикаменты и сельскохозяйственная продукция, указано в статье.

После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.

Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

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