СМИ узнали о намерении Германии забрать свои Patriot с востока Польши

«Мы донесли свои планы до данных стран», — приводят они слова представителя Минобороны ФРГ.
Тот подчеркнул, что Берлин «поддерживает постоянный контакт с партнёрами, чтобы иметь возможность отреагировать на потенциальное изменение обстановки».
Эти комплексы были размещены в Польше с середины января, как и обслуживающие их немецкие военные. А в 2022 году две системы Patriot были отправлены в Словакию. Одним из поводов стало падение в Польше ракет украинских сил ПВО.
Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвиняли в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией.