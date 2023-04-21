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03:00 (мск), источник: Life.ru

СМИ узнали о намерении Германии забрать свои Patriot с востока Польши

Германия может уже в этом году убрать свои системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Польши и Словакии. Об этом пишут газеты германской редакционной группы Funke.

Источник: AP 2022

«Мы донесли свои планы до данных стран», — приводят они слова представителя Минобороны ФРГ.

Тот подчеркнул, что Берлин «поддерживает постоянный контакт с партнёрами, чтобы иметь возможность отреагировать на потенциальное изменение обстановки».

Эти комплексы были размещены в Польше с середины января, как и обслуживающие их немецкие военные. А в 2022 году две системы Patriot были отправлены в Словакию. Одним из поводов стало падение в Польше ракет украинских сил ПВО.

Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвиняли в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией.

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