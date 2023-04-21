В МИД Китая заявили, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения КНР и РФ

«Китай и Россия всегда придерживались принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, мы выработали новый тип отношений между крупными державами, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Никакое иностранное государство не имеет права вмешиваться [в отношения КНР и РФ]», — заявил Ван Вэньбинь.
По словам Ван Вэньбиня, Китай всегда занимал справедливую и объективную позицию по Украине и продвигал идею мирных переговоров. «Это резко контрастирует с практикой ряда стран, которые применяют двойные стандарты и продолжают подливать масла в огонь», — указал он.
В четверг Йеллен во время выступления в Университете Джонса Хопкинса сказала, что «безграничное партнерство и поддержка», которую КНР оказывает России, являются тревожными признаками того, что Пекин «несерьезно» говорит о завершении конфликта на Украине.