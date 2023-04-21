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12:08 (мск), источник: ТАСС

В МИД Китая заявили, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения КНР и РФ

ПЕКИН, 21 апреля. /ТАСС/. Ни одно государство не может вмешиваться в отношения Пекина и Москвы. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать выступление Джанет Йеллен в Университете Джонса Хопкинса.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Китай и Россия всегда придерживались принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, мы выработали новый тип отношений между крупными державами, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Никакое иностранное государство не имеет права вмешиваться [в отношения КНР и РФ]», — заявил Ван Вэньбинь.

По словам Ван Вэньбиня, Китай всегда занимал справедливую и объективную позицию по Украине и продвигал идею мирных переговоров. «Это резко контрастирует с практикой ряда стран, которые применяют двойные стандарты и продолжают подливать масла в огонь», — указал он.

Мы призываем США занять ответственную позицию, прекратить действия, которые могут привести к эскалации напряженности, и вместе с международным сообществом приложить усилия для политического урегулирования кризиса.

Ван Вэньбинь 
официальный представитель МИД КНР

В четверг Йеллен во время выступления в Университете Джонса Хопкинса сказала, что «безграничное партнерство и поддержка», которую КНР оказывает России, являются тревожными признаками того, что Пекин «несерьезно» говорит о завершении конфликта на Украине.

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