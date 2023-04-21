ВЦИОМ: рейтинг доверия президенту Владимиру Путину достиг 80,1%

При этом не доверяют главе государства 16,1%.
Кроме того, согласно исследованию, деятельность российского лидера одобряют 77,5% россиян против 13,7%.
Отмечается, что работу правительства России одобряет 51,8% респондентов, а лично работу премьер-министра Михаила Мишустина — 54,8%. Между тем рейтинг доверия к нему составил 63,3%.
Опрошенные также оценили уровень своего доверия к председателям политических партий. Например, главе ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,5%, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 30,7%, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,7%, главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 6,7%.
Работу «Единой России» положительно оценивают 39% респондентов.
Исследование проводилось с 10 по 16 апреля. В нем участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.