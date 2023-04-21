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15:27 (мск), источник: Известия

ВЦИОМ: рейтинг доверия президенту Владимиру Путину достиг 80,1%

Президенту России Владимиру Путину доверяет 80,1% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации 21 апреля.

Источник: Reuters

При этом не доверяют главе государства 16,1%.

Кроме того, согласно исследованию, деятельность российского лидера одобряют 77,5% россиян против 13,7%.

Отмечается, что работу правительства России одобряет 51,8% респондентов, а лично работу премьер-министра Михаила Мишустина — 54,8%. Между тем рейтинг доверия к нему составил 63,3%.

Опрошенные также оценили уровень своего доверия к председателям политических партий. Например, главе ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,5%, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 30,7%, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,7%, главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 6,7%.

Работу «Единой России» положительно оценивают 39% респондентов.

Исследование проводилось с 10 по 16 апреля. В нем участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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