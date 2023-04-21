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20:18 (мск), источник: Lenta.Ru

ЮАР задумалась о выходе из Римского статута в преддверии визита Путина

В правительстве ЮАР задумались о выходе из Римского статута перед посещением президентом России Владимиром Путиным саммита БРИКС, сообщает Bloomberg.

Источник: Reuters

Отмечается, что в пятницу 21 апреля правящая партия ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) начала четырехдневное заседание, на повестке которого выход страны из договора МУС, чьи участники ранее получили ордер на арест российского лидера.

«Вполне может быть, что в конце концов мы решим не выходить из договора», — заявил генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалула.

Ранее власти ЮАР заявили, что не пойдут на исполнение ордера МУС, предписывающего арест Путина, который может посетить страну во время саммита БРИКС в августе 2023 года. Отмечается, что ЮАР уже отказывалась выполнять ордеры на арест от МУС, когда в 2015-м страну посещал президент Судана Омар аль-Башир.

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