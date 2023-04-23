В СНБО Украины заявили, что ВСУ будут готовы к контрнаступлению при получении оружия

«На сегодняшний день все зависит от партнеров, когда они предоставят оружие, мы будем готовы, — сказал он в опубликованном в воскресенье интервью итальянской газете La Stampa. — Я бы хотел, чтобы союзники были более усердны [в вопросах поставок]».
Ранее газета The Washington Post, ознакомившись с оценками американской разведки из документов с грифом «совершенно секретно», написала, что США видят «недостатки формирования сил и обеспечения» украинских военных и полагают, что контрнаступление ВСУ приведет только лишь к «скромным территориальным приобретениям».
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал ТАСС, что российские войска готовы к отражению возможной контратаки противника. По его словам, главная задача сил РФ — предотвратить атаку ВСУ, не дав им накопить достаточное количество сил и средств, в связи с чем российские военнослужащие наносят удары «по складам, по технике, по личному составу противника».