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16:12 (мск), источник: ТАСС

В СНБО Украины заявили, что ВСУ будут готовы к контрнаступлению при получении оружия

РИМ, 23 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут готовы начать наступление, когда получат оружие.

Источник: AP 2022

«На сегодняшний день все зависит от партнеров, когда они предоставят оружие, мы будем готовы, — сказал он в опубликованном в воскресенье интервью итальянской газете La Stampa. — Я бы хотел, чтобы союзники были более усердны [в вопросах поставок]».

Ранее газета The Washington Post, ознакомившись с оценками американской разведки из документов с грифом «совершенно секретно», написала, что США видят «недостатки формирования сил и обеспечения» украинских военных и полагают, что контрнаступление ВСУ приведет только лишь к «скромным территориальным приобретениям».

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал ТАСС, что российские войска готовы к отражению возможной контратаки противника. По его словам, главная задача сил РФ — предотвратить атаку ВСУ, не дав им накопить достаточное количество сил и средств, в связи с чем российские военнослужащие наносят удары «по складам, по технике, по личному составу противника».

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