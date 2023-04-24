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12:19 (мск), источник: ТАСС

Пекин заявил, что позиция Китая по Крыму не изменялась

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Позиция Китая по Крыму не претерпела никаких изменений, Пекин уважает суверенитет всех стран. Об этом в понедельник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать слова посла Китая во Франции Лу Шае про принадлежность Крыма.

Источник: Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China

«Позиция Китая по соответствующему вопросу не изменилась. Что касается территориального суверенитета, позиция Китая всегда была четкой. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН», — сказала Мао Нин.

Она отметила, что по украинскому вопросу позиция Китая ясна и последовательна. «Мы готовы продолжать работать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса. Некоторые СМИ неверно интерпретируют позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между Китаем и соответствующими странами, и мы должны сохранять бдительность в отношении этого», — указала Мао Нин.

Она подчеркнула, что Китай уважает суверенитет всех республик, входивших в состав СССР.

«После распада СССР Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими странами. С момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равного обращения и развивал двусторонние отношения дружбы и сотрудничества. Китай уважает суверенный статус республик, образовавшихся после распада Советского Союза», — сказала Мао Нин.

21 апреля французский канал LCE распространил в Twitter цитату из интервью Лу Шае.

Комментируя статус Крыма, он сказал, что «изначально Крым был российским» и был передан советским государственным и партийным лидером Никитой Хрущевым Украинской ССР.

Посол также отметил, что «страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, потому что нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств». После этого Литва, Латвия и Эстония приняли решение о вызове в МИД дипломатических представителей Китая в своих странах для дачи разъяснений. Официально Китай не признает Крым российским.

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