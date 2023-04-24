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13:24 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы стремятся перекрыть пути снабжения ВСУ в Артемовске

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинские войска все еще могут попасть в Артемовск по полевым дорогам, российские силы стремятся окончательно перекрыть пути снабжения украинской группировки, бои продолжаются в районе Хромово, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Проводится активно работа по тому, чтобы окончательно и бесповоротно перерезать последний путь противника. Бои продолжаются в районе населенного пункта Хромово. Но опять же, даже несмотря на погодные условия и что основная дорога под огневым контролем, все равно еще какие-то тропы, через поля, остаются у противника. Но задача простая: сделать полностью невозможным перемещение противника», — сказал Пушилин журналистам.

Он добавил, что «буквально за последние сутки ребята из “Вагнера” продвинулись в западной и северо-западной части Артемовска». «Сейчас подошли к сложному достаточно участку, это квартал высоток, где противник организовал пулеметные гнезда, там ведется и снайперская работа. Но есть понимание, что с этим делать. Определенно точно уже за пределами железнодорожной дороги продвигаются наши подразделения», — пояснил Пушилин.

Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля основатель группы «Вагнер», чьи бойцы участвуют в освобождении города, Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. А 21 апреля Пригожин сказал, что украинские войска в находятся в оперативном окружении, речи о «котле» пока нет.

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