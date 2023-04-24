Платежные средства викингов нашли в подвале норвежского дома Это металлические пластины, датируемые ранним Средневековьем
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
14:34 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников СВО

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе и в денежном довольствии.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Глава государства провел рабочую встречу с первым зампредом Совета Федерации, руководителем рабочей группы по вопросам спецоперации Андреем Турчаком, который рассказал о сохраняющейся диспропорции в денежном довольствии контрактников и мобилизованных в зоне СВО. По словам Турчака, мобилизованный боец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился, а контрактник — только на передовой.

«Так и надо сделать», — сказал Путин в ответ на предложение устранить эту диспропорцию.

Турчак на встрече также затронул вопрос о единых мерах поддержки участников спецоперации и их семей.

«(Нужно) обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борются за Россию. Нам неважно, к какой категории человек относится, важно, как он относится к Родине. Это принципиальный вопрос. Нужно, безусловно, добиться этого равенства», — указал президент.

Призыв по частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению Министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения при спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шутки кончились. США предупредили Зеленского
Украине разрешили бить вглубь России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир