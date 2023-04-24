Politico: Белый дом готовится к критике США в случае неудачного наступления Украины

«Администрация Байдена скрытно готовится к возможности того, что, если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий», — говорится в публикации.
По информации источника, администрация опасается столкнуться с критикой как сторонников мирного решения по Украине, так и сторонников полномасштабной военной поддержки среди представителей Конгресса США в случае, если наступление Вооруженных сил Украины «принесет лишь ограниченные плоды».
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал условие для начала контрнаступления ВСУ. По его словам, все зависит от партнеров Киева. «Когда они предоставят оружие, мы будем готовы», — сказал Данилов.