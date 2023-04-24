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17:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Politico: Белый дом готовится к критике США в случае неудачного наступления Украины

Президент США Джо Байден и его администрация заранее готовится к внешней и внутренней критике Вашингтона в случае неудачного наступления Украины. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает Politico.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Администрация Байдена скрытно готовится к возможности того, что, если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий», — говорится в публикации.

По информации источника, администрация опасается столкнуться с критикой как сторонников мирного решения по Украине, так и сторонников полномасштабной военной поддержки среди представителей Конгресса США в случае, если наступление Вооруженных сил Украины «принесет лишь ограниченные плоды».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал условие для начала контрнаступления ВСУ. По его словам, все зависит от партнеров Киева. «Когда они предоставят оружие, мы будем готовы», — сказал Данилов.

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