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17:55 (мск), источник: © РИА Новости

Мир вновь подошел к опасной черте: главные заявления Лаврова в Совбезе ООН

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Нацистский режим не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты государственного переворота 2014 года в Киеве, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Спецоперация на Украине
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«Точно так же, как Приштина не может претендовать на то, чтобы представлять интересы косовских сербов, которым Евросоюз обещал автономию — так же, как Берлин и Париж обещали специальный статус Донбассу», — отметил дипломат во время заседания Совбеза ООН, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов устава Всемирной организации.

Рассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста нельзя, указал глава российской дипломатии.

«Россия четко объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции: устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территории, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем», — указал Лавров.

В свою очередь, США в попытке утвердить свое господство через наказание непослушных пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества.

Несогласных заносят в «черные списки» по принципу: кто не с нами, тот против нас.

Сергей Лавров
глава МИД

Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад задействуют свои «правила» всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать корыстным интересам «золотого миллиарда», пояснил глава российской дипломатии.

Сейчас значительные силы США и их союзников брошены на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лавров призвал западное меньшинство вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.

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