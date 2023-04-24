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18:55 (мск), источник: © РИА Новости

Песков назвал враньем заявления о двойниках Путина и бункерах

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Заявления про двойников президента РФ Владимира Путина — это вранье, президент был и есть активный, «ни в каких бункерах» не сидел, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время, когда он сидит в бункере. Ещё одно вранье. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, он как был, так и есть мегаактивный. С трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать. Его здоровье можно, дай бог, пожелать самому себе. Ни в каких бункерах, он, конечно, не сидел. Это тоже вранье», — сказал Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Он добавил, что сейчас люди живут в мире, когда информация распространяется очень быстро. И если, по его словам, вовремя не дать комментарий по поводу того, что происходит «с твоим начальником, президентом», то «этот комментарий могут сделать другие».

«Так называется, кстати, бункер — это координационно-аналитический центр правительства, Белого дома. Это феноменальное высокотехнологическое пространство, где правительство в режиме живого времени видит всё, что происходит в нашей стране», — заключил пресс-секретарь главы государства.

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