Ученые выяснили, где в Турции произойдет новое землетрясение Его магнитуда составит 6,8
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
18:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров рассказал о главных целях российской военной операции на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета безопасности ООН назвал основные цели российской военной операции на Украине. По его словам, Москва уже давно дала понять, «за что и за кого воюет».

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Россия четко объяснила задачи, которые преследует в ходе специальной военной операции, — защитить людей от истребления киевским режимом, устранить угрозы безопасности со стороны НАТО», — заявил Лавров.

Он также отметил, что нынешние украинские власти не могут представлять интересы жителей Донбасса, которые «отказались принять результаты государственного переворота 2014 года». Рассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста нельзя, подчеркнул глава российского МИДа.

Кроме того, в ходе заседания Совбеза ООН Лавров высказался за расширение состава этого органа, так как, по его мнению, «Запад слишком широко» в нем представлен. «Нужно расширить количество членов совета безопасности ООН, азиатские и африканские страны, сейчас Запад в нем представлен слишком уж сильно», — пояснил министр.

Сергей Лавров полагает, что на данный момент «мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена Холодной войны».

24 апреля Сергей Лавров принимает участие в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава ООН. 25 апреля он будет председательствовать на дебатах по ближневосточной проблематике. Ожидается встреча министра с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Российским журналистам не выдали визы в США. Лавров назвал это решение глупостью и пообещал, что Москва этого «не забудет и не простит».

Александр Кислов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский: шансы РФ захватить новые земли возросли
Пригожин рассказал подробности о службе сына Пескова в зоне СВО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООНЛавров Сергей