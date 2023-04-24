Лавров рассказал о главных целях российской военной операции на Украине

«Россия четко объяснила задачи, которые преследует в ходе специальной военной операции, — защитить людей от истребления киевским режимом, устранить угрозы безопасности со стороны НАТО», — заявил Лавров.
Он также отметил, что нынешние украинские власти не могут представлять интересы жителей Донбасса, которые «отказались принять результаты государственного переворота 2014 года». Рассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста нельзя, подчеркнул глава российского МИДа.
Кроме того, в ходе заседания Совбеза ООН Лавров высказался за расширение состава этого органа, так как, по его мнению, «Запад слишком широко» в нем представлен. «Нужно расширить количество членов совета безопасности ООН, азиатские и африканские страны, сейчас Запад в нем представлен слишком уж сильно», — пояснил министр.
Сергей Лавров полагает, что на данный момент «мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена Холодной войны».
24 апреля Сергей Лавров принимает участие в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава ООН. 25 апреля он будет председательствовать на дебатах по ближневосточной проблематике. Ожидается встреча министра с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Российским журналистам не выдали визы в США. Лавров назвал это решение глупостью и пообещал, что Москва этого «не забудет и не простит».